Sporting-Präsident wurde von Polizei beruhigt

Vier Rote Karten nach Abpfiff, Rudelbildung auf dem Rasen - und der Präsident von Sporting Lissabon musste von der Polizei beruhigt werden. Was sich am Freitagabend im Anschluss an das 2:2-Remis in der portugiesischen Fußball-Liga zwischen dem FC Porto und Sporting abspielte, hatte nichts mehr mit der sportlichen Brisanz der Partie zu tun. „Toxisch“, titelte die Sportzeitung „A Bola“ am Samstag zu den wilden Vorfällen im Estádio do Dragão.