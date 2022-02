Lukas Greiderer ging es „körperlich gar nicht gut“

Der Normalschanzen-Dritte Lukas Greiderer steht noch im Bann seiner Bronze-Leistung vom Mittwoch. Der Kombinierer wirkte zum Auftakt der Großschanzen-Trainingstage durch seinen Coup nicht beflügelt, vielmehr habe ihm die Wettkampfspannung gefehlt. „Vielleicht bin ich da vom Typ her zu gemütlich“, vermutete der Tiroler am Samstag nach seinen ersten, mittelprächtigen Versuchen vom großen Bakken in Zhangjiakou. Zudem ginge es ihm am Tag nach dem Medaillengewinn körperlich gar nicht gut.