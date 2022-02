Anton Giger überraschen die „Enttäuschungen“

Von einer ersten Woche, wie er sie kaum gesehen habe bei Olympia sprach Anton Giger, der Sportdirektor des Österreichischen Skiverbandes, in seiner Halbzeitbilanz bei den Winterspielen in China. Es seien sensationelle Ergebnisse, es sei viel aufgegangen. „Als Sportdirektor gehst du davon aus, dass die Entwicklungsprojekte, die du mit den Betreuern und dem Team erarbeitet hast, erfolgreich sind. Erfolge überraschen mich nicht, eher Enttäuschungen, wenn es nicht so läuft.“