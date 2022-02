LIVE ab 4 Uhr: Quartett hofft auf Super-G-Medaille

Hütter (29) gewann in Garmisch-Partenkirchen ex aequo mit der Italienerin Federica Brignone das letzte Rennen vor den Winterspielen. Die Ausgangslage habe sich damit rasch geändert, aber deshalb ändere sich nichts bei ihr selbst. „Ich werde das Hangfahren gut nützen, es sind viele Wellen und Sprünge drinnen, unten ist es voll eng. Es scheint ziemlich cool zu fahren zu sein“, sagte die Steirerin. „Eine Medaille ist für jede von uns ein Ziel, es sind die zwei Tage in den vier Jahren, an denen es gilt, den Fokus zu behalten.“ Die Kunst am Super-G sei, die Linie am Limit zu suchen. „Die Fahrt von ‘Mothl‘ war am Limit und cool zum Zuschauen“, sagte Hütter über die Gold-Fahrt von Matthias Mayer auf derselben Strecke. Der Schnee sei komprimiert und hart, fast wie Beton, man bekomme viel Gegendruck. „Man kann irrsinnig enge Radien fahren, das ist cool, aber nicht Knie-schonend."