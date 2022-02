Olympia LIVE: Super G der Herren ab 4 Uhr

„Die Strecke ist lässig, da ist viel Gelände drinnen, viele Übergänge. Ich bin selten auf einer so guten Piste gefahren. Wenn ich gut fahre und meine Leistung abrufe, wird das Ergebnis so sein, wie man sich das wünscht.“ Dass nur eins, zwei, drei zählt, möchte er für sich nicht so behaupten. „Ich glaube, dass ich ohne große Erwartungen (von außen/Anm.) reingehen kann, ich bin die Person, die am meisten von sich selbst erwartet.“