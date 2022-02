Ab 12 Uhr LIVE: Fliegen ÖSV-Adler zu Medaillen?

„Er weiß, was er zu tun hat“

Kraft landete in fünf seiner sechs Sprünge in den Top-5. „Das macht halt einen Stefan Kraft aus. Nicht umsonst hat er so viel gewonnen in seiner Karriere“, erinnerte Mario Stecher, der Sportdirektor im ÖSV. „Jetzt geht es - auf gut Deutsch - wieder um die Wurst. Er weiß einfach, was er im entscheidenden Moment zu tun hat. Er kommt wirklich gut zurecht mit der Schanze.“