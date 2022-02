LIVE ab 3.30 Uhr: Alpine Kombination der Herren

Im Europacup in Tarvisio holte er sich die Startberechtigung für China. Der Plan, in diesem Winter mehr Super-G zu bestreiten, scheiterte mit der Knöchelverletzung. „Eigentlich wollte ich ja in diesem Winter mehr Super-G-Rennen mitnehmen, aber dann ist das mit dem Knöchel passiert.“ Das wäre freilich als Vorbereitung auf die Kombi auch gut gewesen.