Innsbruck: Täter bedrohten und schlugen Opfer

Die Tat dürfte sich am Freitagabend gegen 20 Uhr in Innsbruck ereignet haben. Zwei unbekannte Täter forderten die beiden Männer auf, ihnen Bargeld und ihre Mobiltelefone auszuhändigen. „Als die beiden den Aufforderungen der Unbekannten nicht unverzüglich Folge leisteten, dürften die Täter versucht haben, dem 24-Jährigen die Geldtasche zu entreißen, was dieser jedoch verhindern konnte“, heißt es vonseiten der Exekutive.