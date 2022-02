USA: Russischer Einmarsch nächste Woche möglich

Die US-Regierung hält einen russischen Einmarsch in der Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele am 20. Februar in China für möglich. „Wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem eine Invasion jederzeit beginnen könnte, sollte sich Wladimir Putin dazu entschließen, sie anzuordnen“, betonte der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Freitag im Weißen Haus.