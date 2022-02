Herren-Nachtslalom: Flachau hofft auf viele Fans

Nach der coronabedingten Absage des Rennens der Frauen Anfang Jänner steigt nun bald ein Nachtslalom der Herren in Flachau: Beim Zagreb-Ersatz am 9. März kehren Feller und Co. nach nur einem Jahr Pause wieder zurück. Damals durften keine Fans vor Ort sein, diesmal sehr wohl. Die Anzahl ist aber noch offen.