Ab 17 Uhr LIVE: Wolfsberger AC gegen SV Ried

Wenn die SV Ried am Samstag (17 Uhr) beim WAC gastiert, kommt Robert Ibertsberger an seine erste Cheftrainer-Station in der Fußball-Bundesliga zurück. Der Neo-Coach der Rieder betreute die Kärntner 2018 in neun Spielen und sicherte ihnen damals den Klassenerhalt. Heute will der Ex-Teamspieler die auswärts brustschwachen Innviertler in die Meistergruppe führen. Der Tabellendritte WAC dürfte nach oben schielen, gibt sich aber betont bescheiden. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.