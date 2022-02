VP und FP nehmen koalitionäres Eheleben wieder auf

„Schwarz-Blau geht sich konsequent aus dem Weg“ hat die „OÖ-Krone“ kürzlich getitelt. Und dabei auch das politische Fachwissen von Peter Filzmaier angezapft. Seine Diagnose angesichts der seit Regierungsbildung am 23. Oktober herrschenden Funkstille zwischen ÖVP und FPÖ in Oberösterreich lautete: „Durch die Einbindung der FPÖ wird die Macht der ÖVP über Jahre abgesichert.“ Zum Dank dafür lasse ÖVP-Chef Stelzer seinem Regierungspartner Freiheiten, an denen andere Koalitionen längst gescheitert wären. Vor allem in Sachen Corona-Politik. Kaum war das geschrieben, traten Stelzer und FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner - womöglich justament - gemeinsam auf, um den „Oberösterreich-Plan“ gegen die Pandemie-Krise in Erinnerung zu rufen.