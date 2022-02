Deshalb fliegen die Stars auf das Ausseerland

„Liebe die saubere Luft“

„Wir haben vielleicht 30 bis maximal 40 Prozent deutschsprachige Gäste, der Rest kommt aus der ganzen Welt zu uns“, erzählt Dieter Resch, Geschäftsführer des Gesundheitsressorts Vivamayr in Altaussee. Die exklusive Anlage direkt am See ist der Promi-Magnet schlechthin: Rebel Wilson, Kate Moss, das schwedische Königshaus oder etwa Liv Tyler waren schon hier; Natalie Imbruglia schickte erst jüngst via Instagram Urlaubsgrüße vor verschneiter Trisselwand-Kulisse an ihre Fans. „Ich liebe es, die frische, saubere Luft zu atmen“, schrieb sie.