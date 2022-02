„Die Probe ist woanders als die Daten“

Samuel Schütz und Antonia Ortner (12) hatten kaum Symptome, aber einen positiven Coronatest. Beide Familien gingen freiwillig in Quarantäne. Nach fünf Tagen ging’s zum Freitesten. Beim Drive-in in Eferding war man ungehalten: Warum sie ohne den beim PCR-Test mitgegebenen Gurgeltest da sei, wurde Antonia gefragt. Nach intensiver Diskussion das Aha-Erlebnis: Sie hatte gar keinen bekommen. Also ein Nasen-Rachenabstrich - und dann warten auf das Ergebnis. 75 zermürbende Stunden zusätzlich ohnmächtig in Quarantäne samt ein Dutzend Telefonaten.