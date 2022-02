Die kleine Botin feiert den Valentinstag anders

Im Februar gibt es nach einem langen, ziemlich faden Jänner endlich wieder was zu feiern. Der Tag, den alle Liebenden rot im Kalender markiert haben, macht schon Vorfreude auf den nahenden Frühling. Am 14. Februar, dem Valentinstag, werden nach dem Muttertag die meisten Blumen gekauft. Das freut nicht nur den lokalen Blumenhandel, sondern auch die Beschenkten. Mich eingeschlossen, ich liebe frische Blumen in allen Farben! Der Tag, an dem viele Menschen ihre innige Liebe und Verbundenheit feiern, ist altes Brauchtum.