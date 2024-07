Die kleine Botin tut sich im Sommer Gutes

Nach einem heißen Sommertag am See, ist auch die Dusche Teil des Pflegerituals und wenn ich vorher dafür sorge, dass die Meute mit Abendessen versorgt ist, kann ich mir dafür auch ausreichend Zeit nehmen. Ein leichtes Peeling und feuchtigkeitsspendendes Duschbad sind mir wichtig und beleben die Haut. Ich achte auf Naturkosmetik auch deshalb, weil alles, was wir über den Abfluss in die Natur einbringen, einen Abdruck hinterlässt. Oder im schlimmsten Fall wieder „retour kommt“: Mikroplastik ist in vielen Kosmetik- und Pflegeprodukten drin und lagert sich nachweislich überall am Planeten und in uns ab. Viele Naturkosmetik-Produkte sind plastikfrei oder sogar in Glas verpackt und helfen auch noch bei der Müllvermeidung.