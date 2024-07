Die kleine Botin braucht eine neue Tasche

Ich mag es einfach und schlicht und gerade im Alltag mit Kindern ist das, was eine Tasche können muss, sehr vielschichtig. Ich will damit schnell mal einkaufen, meinen Laptop mit ins Büro nehmen, die Sachen der Kinder transportieren können und das alles soll auch noch echt gut aussehen. Gerade jetzt für den Sommer mag ich auch unkomplizierte feste Stoffe, die waschbar sind und ich auch mal Sand ausklopfen kann, lieber als heikles Leder und so hab ich eine einfache DIY-Idee dafür umgesetzt und einen Teppich in eine funktionale Korbtasche verwandelt.