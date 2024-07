Die kleine Botin bereitet den Urlaub vor

Rund drei Tage vor Abreise gieße ich noch einmal alle Pflanzen, ein paar Stunden vor Abfahrt stecke ich dann eine mit Wasser gefüllte Flasche in die feuchte Erde, so versorgen sie sich selber. Damit keine Lebensmittel verderben, räume ich die Sachen am Vortag der Reise aus und verschenke sie an Freunde oder Nachbarn.