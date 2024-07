Die kleine Botin startet fröhlich in den Juli

Jetzt ist die perfekte Zeit: Ausschlafen, gemütlich und langsam in den Tag starten, frisches Obst zum Frühstück und die Ferien genießen. Ich versuche gerade, die Tage so zu strukturieren, dass wir alle das Beste für uns rausholen und stehe dazu an vier von sieben Tagen sehr früh auf, um morgens zu arbeiten, während die Kinder schlafen. Dann frühstücke ich mit ihnen zusammen und wir planen unseren Tag. Wenn es sehr heiß wird, ist der obligatorische Ausflug zum See fix, der Rest des Tages darf im kühlen Raum stattfinden.