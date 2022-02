Unfalllenker flüchtete in Wohnhaus und legte Brand

Welchen Bezug zur Wohnung?

Der Brand konnte von der Innsbrucker Berufsfeuerwehr schließlich gelöscht werden. Andere Bewohner wurden nicht verletzt. Sie konnten dann wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der 52-jährige Einheimische sei an einer anderen Wohnadresse gemeldet. In welchem Zusammenhang er mit der Wohnung in der Burgenlandstraße steht, ist derzeit noch unklar. Weitere Ermittlungen laufen auf Hochtouren.