Echte Odyssee für den ewigen Eisritter

„Habe Trainingsrückstand“

An der Wolga ist Zorn erneut gefordert. Heute steht ein Training an – Samstag, Sonntag dann die Rennen. Die Strapazen haben beim Routinier Spuren hinterlassen. „Ich habe schon einen Trainingsrückstand. Mal schauen, was geht“, gibt sich Zorn zurückhaltend. Nach Rang fünf in der vergangenen Saison peilt der Eisritter einen Platz unter den ersten acht an.