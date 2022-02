Rubey liest in der Volksschule Oberalm

Kabarettist, Musiker und Schauspieler Manuel Rubey hat mit seinem Buch-Debüt „Einmal noch schlafen, dann ist morgen“ einen Bestseller gelandet. Er stimmt ein Loblied auf das Jetzt an und plädiert für Reduktion und Entschleunigung. Lesung in der Volksschule Oberalm (am Sonntag, 13. Februar, um 19.30 Uhr).