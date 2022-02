„Wollte nicht weinen“: White zum Abschied Vierter

Der Japaner Ayumu Hirano hat sich nach zwei zweiten Rängen 2014 und 2018 erstmals den Olympiasieg in der Snowboard Halfpipe gesichert. Der 23-Jährige triumphierte am Freitag in Peking nach spektakulärer Vorstellung mit 96 Punkten vor dem dreifachen Weltmeister Scott James aus Australien (92,50). Bronze ersprang sich der Schweizer Jan Scherrer (87,25). US-Superstar Shaun White (85), der im dritten und letzten Lauf gestürzt war, ging bei seiner Abschiedsvorstellung als Vierter wie auch schon 2014 leer aus: „Ich wollte eigentlich nicht weinen. Ich bin auch nicht traurig wegen des Resultats!“