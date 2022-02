Neue LiTRIC-Airbag-Technologie vorgestellt

„Der Schlüssel zu bedeutenden Fortschritten in der Lawinensicherheit liegt in der Zusammenarbeit“, sagte Gord Rose, Senior Industrial Designer bei Arc‘teryx. „Schon bei unserem ersten Treffen mit dem ORTOVOX Team, in den österreichischen Alpen, war die Begeisterung über das Potenzial der Zusammenarbeit spürbar. Unsere gemeinsame Leidenschaft für das Backcountry-Skifahren, die Berge, die Sicherheit und die Besessenheit, die bestmögliche Ausrüstung zu bauen, übertrafen alle anderen Überlegungen.“



„Von Beginn an fühlte es sich richtig an. Mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen wussten wir schnell, dass die Antwort nur in einem neuen Ansatz der Zusammenarbeit liegen kann. Eine Zusammenarbeit, die von dem Willen angetrieben wird, Lawinenairbags gemeinsam neu zu denken. Eine Zusammenarbeit, die keine Branchengrenzen kennt.“, sagt Stefan Krause, Head of Product bei ORTOVOX.