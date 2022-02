„Ich sollte nicht von mildem Verlauf sprechen“

Bei Hausärzten nachfragen

Ihr Wissen bezieht die Südafrikanerin, die in Pretoria arbeitet und Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbands SAMA ist, unter anderem aus Beobachtungen von Infizierten in internationalen Krankenhäusern. In einer Pandemie müssten sich Regierungen ansehen, was an der Basis passiere. „Bei den Hausärzten, die täglich Erkrankte behandeln, muss nachgefragt werden, was sie erleben, wie sich das Krankheitsbild darstellt“, sagte Coetzee zur „Welt“.