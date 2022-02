Villach: Mit dem Bus kostenlos zu Kultur und Sport

Idee mit Zukunftscharakter

„Dafür muss das Rad nicht unbedingt neu erfunden werden. Aber eine solche Aktion würde die Attraktivität der Busse in Villach zusätzlich steigern“, meint Richard Hunaceck vom Verein Fahrgast Kärnten. Für den zuständigen Stadtrat Gerald Dobernig ist das durchaus eine Idee mit Zukunftscharakter. „Da wir uns mitten in der Ausschreibung für einen Betreiber für den öffentlichen Verkehr befinden, lässt sich diese Maßnahme derzeit nicht umsetzen“, erklärt Dobernig. Doch mit der geplanten besseren Erschließung der Stadthalle durch zwei Buslinien sei so ein Service für Besucher durchaus denkbar.