Öffis halten bald vor der Stadthalle in Villach

Nach Jahren des Stillstandes wird der öffentliche Verkehr in Villach auf komplett neue Beine gestellt. Noch wird nach einem Betreiber für den Busverkehr in der Stadt gesucht - spätestens im Herbst dieses Jahres wird begonnen, den Taktverkehr auf den Linien umzusetzen. Dabei wird es endlich eine vernünftige Anbindung an die Stadthalle und die Eishockey-Spiele geben.