Alpla knackt die Vier-Milliarden-Euro-Marke

Auch in Sachen Akquisitionen und Beteiligungen war Alpa überaus aktiv - immer mit dem Ziel, sich für die Zukunft bestmöglich zu rüsten: „Wir haben uns in den vergangenen Jahren stark international aufgestellt, in die Kreislauffähigkeit von Kunststoff sowie in neue Technologien und Materialien investiert“, erläutert Alpla-CEO Philipp Lehner.