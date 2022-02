„Wir wussten nicht, was wir machen sollen“

„Mit Lächeln einschlafen“

Liensberger hatte am Mittwochabend - die Pressekonferenz stieg in Peking gegen 21 Uhr Ortszeit - bereits einen Marathontag hinter sich. „Ich habe noch nicht viel Zeit gehabt, um die Medaille zu realisieren. Bisher gab‘s nur einen Programmpunkt nach dem anderen.“ Jetzt sei Zeit fürs Bett. Obwohl die Schlafqualität noch zu beurteilen sein wird. „Wenn ich wirklich müde bin, schlafe ich schon gut. Manchmal bin ich aber gerade an solchen Tagen auch schon über den berüchtigten Punkt drüber, dann schlafe ich schwer ein. So oder so: „Ich werde jedenfalls mit einem Lächeln einschlafen.“ Zurecht.