Kathi Liensberger: „Mein Opa ist mit mir gefahren“

„Mir bedeutet das so viel“

Nach zweimal Gold (Slalom, Parallel) und Bronze (Riesentorlauf) bei der WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo war es bereits das vierte Edelmetall für die 24-Jährige. „Es war heute sehr schwierig - ich wusste, wie die Voraussetzungen waren nach diesem Jahr. Ich war nach der letzten Saison nicht sicher, was ich erreichen kann. Mir bedeutet das so viel!“