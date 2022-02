Alter Theatersaal in Ferlacher „Cingelc“ renoviert

In neuem Glanz erstrahlt der aus der Kaiserzeit stammende Saal der zweisprachigen Kulturstätte „Cingelc“ in der Ortschaft Tratten bei Ferlach. Denn der einzigartige Raum und das altehrwürdige Gebäude wurden in den vergangenen Monaten großzügig renoviert. Dabei blieben alle alten Relikte erhalten.