Für Pflegekräfte heißt es: Zahlen oder nachimpfen

Eigentlich war der Aufschrei der Caritas laut: In ihrer Stellungnahme zur Impfpflicht erklärte die Hilfsorganisation den Regierungsparteien, dass der Entwurf zu einem Notstand in der 24-Stunden-Betreuung führen könnte. Schließlich plante Türkis-Grün die Pflicht auch für Nebenwohnsitze in Österreich, was damit laut Caritas rund 60.000 nach Österreich pendelnde 24-Stunden-Betreuerinnen aus Osteuropa beträfe.