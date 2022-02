Erfolg für „Stop Finning“ und den Schutz der Wale

Haie sind wegen ihrer Flossen durch die Fischerei bedroht. Über die barbarische Methode „Finning“, hat die „Krone“ berichtet. Nun gibt es einen Tierschutzerfolg zu vermelden: bis 31. Jänner 2022 konnten EU-Bürger die Initiative „Stop Finning - Stop the Trade“ gegen den grausamen Handel mit Haiflossen unterstützen. 1.202.122 Menschen - davon über 31.000 aus Österreich - haben mit ihrer Unterschrift ein klares Zeichen gesetzt. 17 EU-Länder haben dabei ihre festgelegte Schwelle erreicht - in Österreich sagenhafte 240 Prozent, in Deutschland sogar 658 Prozent! Ein riesiger Erfolg, der auch der „Krone“-Familie zu verdanken ist.