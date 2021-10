50 Grindwale an isländischer Küste verendet

Ein ähnlicher Vorfall sei bisher an dieser Stelle nicht bekannt gewesen, hieß es weiter. Langflossen-Grindwale können bis zu acht Meter lang werden. In ihrem gesamten Verbreitungsgebiet bevorzugen die Säuger offenes Meer und lassen sich eigentlich nur selten in Küstennähe blicken. Wie die meisten Delfine leben sie in Gruppen, Schulen genannt. Sie sind sehr soziale Tiere.