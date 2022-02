Zwei behinderte Kinder lassen Sozialsystem wanken

„Wir brauchen Hilfe“!

Als kleine Entlastung hatte die Familie aber bereits 2017 um eine Ferienbetreuung in der Heimatstadt Gänserndorf nachgefragt – die „Krone“ berichtete damals - doch passiert ist bislang nichts: „Wir haben auch vergangenen Sommer bezüglich einer Ferienbetreuung im heurigen Jahr angefragt, doch Bürgermeister Lobner ließ uns zuerst einmal monatelang warten, und auf Nachfrage war er dann ganz echauffiert. Wir wollen wirklich nicht zur Last fallen, aber wir brauchen Hilfe“, so Ronald K. beim Lokalaugenschein.