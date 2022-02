Djokovic-Papa schimpft wegen positiver Curlerin

Was war passiert? Das australische Curling-Duo Tahil Gill und Dean Hewitt feierte am Sonntag trotz eines positiven Corona-Tests im Mixed-Bewerb den ersten Sieg. Dies geschah nur wenige Stunden, nachdem man ihnen gesagt hatte, sie müssten sich aus dem olympischen Bewerb in Peking zurückziehen. Ein medizinisches Expertenteam hatte die Ct-Werte von Gils PCR-Tests in den vergangenen 24 Stunden überprüft und ließ Milde walten.