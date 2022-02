Impfrate ordentlich gesunken

Die Corona-Zahlen sind noch immer so hoch, wie niemals zuvor. Da aber die Krankenhausbelegung weiter stabil bleibt, entspannt sich die Pandemie-Lage trotzdem. Und das sogar so weit, dass die Regierung Lockerungen auch wieder für Ungeimpfte beschlossen hat. So ist bald der Gang ins Geschäft und ins Wirtshaus wieder mit einem 3-G-Nachweis möglich. Als ungeimpft gelten seit Anfang Februar wieder deutlich mehr Salzburger als noch im Januar: So ist bei 25.700 von ihnen der grüne Pass und somit das Impfzertifikat ausgelaufen – sie gelten deswegen wieder als ungeimpft. Ende Jänner hat Salzburg an der 70-Prozent-Marke bei den Immunisierten geschrammt, am Montag lag dieser Wert nurmehr bei 65 Prozent geimpfter Bevölkerung. Dabei wäre eine hohe Durchimpfungsrate gegen Covid laut den Landes-Experten vor allem im Hinblick auf potenzielle Virus-Wellen im Herbst sehr wichtig.