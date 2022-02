Bei Sanktionen bereit, „hohen Preis zu zahlen“

Angesichts des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine lehnte Baerbock bei einer Pressekonferenz in Kiew Spekulationen über das weitere Vorgehen Moskaus ab. Deutschland und seine Partner seien jedoch auf „unterschiedliche Szenarien“ vorbereitet. Deutschland investiere zum Beispiel in konkrete Projekte in der Ukraine, „damit sich die wirtschaftliche Lage nicht verschlechtert“. Zudem leiste es Unterstützung im Bereich Cybersicherheit, um einer „Destabilisierung von innen“ vorzubeugen.