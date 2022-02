Das sollten Sie beim Genuss von Kapern beachten

Bei Kapern muss man zwei Formen unterscheiden: Kapern und Kapernäpfel. Bei Ersteren handelt es sich um die geschlossenen Blütenknospen des Kapernstrauchs, der in Südeuropa heimisch ist. Sie werden im Frühjahr aufwendig von Hand geerntet, roh sind sie aber ungenießbar! Sie gehören mindestens einen Tag getrocknet, dann in Salzlake und in Essig gelegt. Da entsteht ihr allseits bekannter, pikanter, würziger Geschmack. Das sind die kleinen Kapern, die wir kennen. Sie werden entweder mit Salz oder mit Essig konserviert.