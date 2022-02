2200 Euro Strafe für rasenden Pinzgauer Lehrling

Am Abend des 13. November hat der bislang verwaltungsstrafrechtlich unbescholtene Lehrling einen teuren Fehler gemacht: Er drückte viel zu stark auf das Gaspedal seines Autos, raste mit 135 Kilometern pro Stunde über die Pinzgauer Bundesstraße (B311) bei Uttendorf. Dort gilt Tempo 80. Der Lehrling war laut Behörde um 55 km/h zu schnell. Eine Geldstrafe in Höhe von 2200 Euro flatterte Wochen später in den Postkasten des Mannes. Die Behörde könnte sogar bis zu 5000 Euro Strafe verlangen.