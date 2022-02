Die grausame Spur des Hundemörders

55.649 gemeldete Hunde leben in Wien. Alleine in Hietzing sind es rund 2000 Fellnasen, die im Bezirk täglich Gassi geführt werden. Genau dort treibt seit zwei Jahren ein Hundevergifter sein Unwesen: Mehrere Vierbeiner sind verendet, jetzt sind weitere toxische Fallen in Hietzing und Hernals aufgetaucht. Bei den jüngsten Anschlägen konnten die Fellnasen jedoch gerettet werden. Die Hundevergiftungsfälle im Westen von Wien sorgen bei Tierhaltern für Wut und Verzweiflung. Eine behandelnde Tierärztin gibt im Interview Tipps, wie man seinen Vierbeiner vor den gemeinen Attacken schützen kann. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.