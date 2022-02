Kombinierer spüren schon olympisches Flair

Die österreichischen Nordischen Kombinierer haben kurz nach ihrer Ankunft schon das olympische Flair aufgenommen. Beigetragen zur positiven Stimmung hat auch der Bronze-Gewinn von Teresa Stadlober. Am Tag nach der Ankunft in China freundete sich das Quintett am Sonntag mit der Schanze an. Johannes Lamparter und Franz Josef Rehrl wurden von Cheftrainer Christoph Eugen aufgrund ihrer Podestplätze schon fix für den Normalschanzen-Bewerb am Mittwoch nominiert.