Wolfurts Volleyballer schreiben Vereinsgeschichte

Harter Fight

Auch im dritten Set spielte Wolfurt rasch eine Fünfpunkte-Führung heraus – die von den Oberösterreichern wieder ausgeglichen. Doch anders als in Durchgang zwei blieben die „Wölfe“ fokussiert und triumphierten am Ende mit 25:19. Wer geglaubt hatte, dass der Linzer Kampfgeist nun gebrochen sei, täuschte sich aber gewaltig. Wolfurt geriet im vierten Satz rasch mit fünf Punkten in Rückstand, kämpfte sich aber wieder auf 12:13 heran. Danach ging aber nicht mehr viel und die Oberösterreicher stellten mit einem 25:17 den 2:2-Satzausgleich her.