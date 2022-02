Grimming: Fahrzeuge rasten in eine Staublawine

Der Tunnel auf der B 145 von Trautenfels nach Bad Aussee wurde vor 30 Jahren nicht zuletzt deshalb gebaut, um den Verkehr vor häufig auftretenden Lawinen zu schützen. Doch just dort gerieten nun ein Lkw und mehrere Autos in eine brenzlige Situation, weil eine Staublawine über die Straße und das Tunnelportal hinwegrollte (wir berichteten). Mehrere Fahrzeuge fuhren aus dem Tunnel direkt in die Schneewolke, wie ein Video beweist, das von Straßenkameras aufgezeichnet wurde.