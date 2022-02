Lawinengefahr: Elf Urlauber sitzen in Hütte fest

Die massiven Schneefälle im Norden der Steiermark zeigen auch am Donnerstag noch Auswirkungen: Auf einer Selbstversorgerhütte in Schladming sitzen elf Touristen fest. Und eine Kamera hat am Grimming einen spektakulären Lawinenabgang eingefangen - Gefahr für Menschen gab es zum Glück keine. Am Freitag soll sich die Lage bessern.