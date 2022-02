Bremen und Schalke siegen im Aufstiegsrennen

Marvin Ducksch (51.) und Anthony Jung (76.) trafen für Werder, das dank des sechsten Sieges in Folge vorerst auf Platz zwei einen Punkt hinter dem erst am Sonntag spielenden Darmstadt bzw. einen Zähler vor Schalke kletterte. Die „Knappen“ lagen zuhause gegen Regensburg in Rückstand, ehe Simon Terodde (64.) und Malick Thiaw (73.) den Sieg doch noch perfekt machten.