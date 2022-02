Valga zu Abberufung: „Normaler Vorgang im Theater“

Seit 19 Jahren in Innsbruck

Der Grund dieser hohen Welle von Empörung und Solidarität für den Verbleib des beliebten Künstlers, welcher sich in den bisher 19 Jahren seines Aufenthaltes in der Landeshauptstadt in bestimmten Kreisen fast schon den Nimbus eines „Stars“ erarbeitete, wurzelt, wie kurz berichtet, im Entscheid der designierten Intendantin der Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck, Irene Girkinger. Sie hat das für viele jetzt so Unverfrorene gewagt, nämlich das künstlerische Leitungsteam für die Sparten Musiktheater, Schauspiel und Tanz personell unter ihrer Ägide komplett auszutauschen.