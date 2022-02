Befreiungsschlag für ÖSV-Riesentorläufer Dorner

Bis es zu den Rennen auf die Reiteralm ging: Bereits beim Europacup-Riesentorlauf am Freitag gab der Bregenzerwälder mit Rang 16 und der neuntbesten Zeit in Lauf zwei ein kräftiges Lebenszeichen von sich. „Das war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Dorner im Anschluss. „Wobei sicherlich noch mehr drinnen gewesen wäre.“