Angetrunkener überrollte Bekannten mit Anhänger

Am Freitag gegen 16.55 Uhr war der 71-jährige Völkermarkter und dessen 55-jähriger Bekannter auf einem Altstoffsammelzentrum in Klagenfurt damit beschäftigt, Sperrmüll aus seinem Anhänger abzuladen. Gerade als sich der Klagenfurter an der linken Längsseite, unmittelbar vor dem Radkasten des Anhängers, befand, fuhr der 71-Jährige mit seinem Pkw los. Der 55-Jährige erlitt dadurch einen Stoß, kam zu Sturz und geriet unter den Anhänger.