„Horizon Forbidden West“: Ein Spielplatz für Gamer

Sony hat einen neuen Trailer zu seinem am 18. Februar erscheinenden PlayStation-Kracher „Horizon Forbidden West“ veröffentlicht. Dieser zeigt, welche Herausforderungen Heldin Aloy in der offenen Spielwelt erwarten, die der Hersteller als „wahren Spielplatz für Spieler“ beschreibt. Um in der weitläufigen Welt voller Gefahren und Abenteuer zu überleben, werde Aloy eine „Menge Werkzeuge, Waffen und Fähigkeiten“ benötigen, so Sony.